لويس إنريكي: لست المسئول عن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - عقب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على تقارير صحفية انتشرت الفترة الماضية، والتي تربط انتقال كليان مبابي نجم "البي سي جي"، إلى فريق ريال مدريد الإسباني في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "إنريكي"، في المؤتمر الصحفي المنعقد قبل مواجهة تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إنه يقوم بواجبه مع الفريق، وسوف يحاول استغلال الفرصة القادمة في الانتقالات الشتوية لضم لاعبين جدد.

وبشأن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان، أكد أنه سيواصل القيام بما كان يقوم به مع اللاعب حتى اليوم، لافتًا إلى أن مستقبل مبابي لا يعتمد عليه وليس من شأنه الحديث في ذلك، لأنه ليس هو الشخص المسئول الذي يتوجب عليه الإجابة عن هذا السؤال.

وأشار إلى أن المغربي أشرف حكيمي جاهز لمباراة السوبر الفرنسي وسوف يشارك قبل السفر لمنتخب المغرب من أجل منافسات كأس أمم أفريقيا 2024.

ينتهي عقد مبابي في 2025 ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير 2024 دون العودة إلى إدارة باريس سان جيرمان.

يواجه باريس سان جيرمان نظيره نادي تولوز، غدًا الأربعاء 3 يناير 2024، في نهائي كأس السوبر الفرنسي، في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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