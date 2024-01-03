شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو دورى المحترفين.. غزل المحلة يضم 5 صفقات ويفسخ عقد 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق الانتقالات الشتوية تسعى جميع أندية دورى المحترفين لضم صفقات قوية من أجل تعديل المسار ومحاولة التقدم في جدول الترتيب من أجل خطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز، وهناك من يريد الهروب من قاع الهبوط.

صفقات غزل المحلة

يعد غزل المحلة أبرز الأندية التي تتحرك لضم صفقات لتدعيم صفوفها بصفقات قوية من أجل المنافسة على الصعود للدورى الممتاز تحت قيادة حسام عبد العال.

ونجح غزل المحلة في ضم 5 صفقات حتى الآن هي فارس نيمار لاعب سمنود واتحاد السنبلاوين السابق لمدة 4 مواسم ونصف، الموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وطامية وحرس الحدود السابق لمدة 3 مواسم ونصف، وإسلام مجدي لاعب العبور لمدة 3 مواسم ونصف، بالإضافة إلى بسام وليد الظهير الأيمن لوادي دجلة وبروكسى، والكاميروني أونانا.

رحيل 5 لاعبين

في المقابل وافق حسام عبد العال على رحيل يوسف بيبو لاعب غزل المحلة إلى مكادى لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع كل من علي بسيونى وعبد الله بيكا ومجدي صبري، ورجب جمال، وتم فسخ التعاقد مع اللاعبين بالتراضى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس في ترتيب دورى المحترفين برصيد 24 نقطة، جمعها من 14 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر مباراتين، سجل لاعبو المحلة 14 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.