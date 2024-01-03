353.10 مليون يورو للهلال.. إحصائيات نفقات الدوري السعودي خلال الانتقالات السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انطلقت الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، يوم الإثنين 1 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري، وشهدت الانتقالات الصيفية الماضية العديد من الصفقات التي أحدثت ضجة، بالنسبة لأندية الصندوق.

ونرصد القيمة التي أنفقتها الأندية السعودية خلال الانتقالات الماضية وأبرز الصفقات، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت":

أهلي جدة:

أنفق نحو 184.10 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، رياض محرز، جابري فيجا، ماكسيمين، ميندي، روبرتو فيرمينيو.

الحزم:

أنفق نحو 1.75 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، سليماني.

الأخدود:

أنفق نحو 3.59 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، جودوين، أحمد مصطفى، بوركا.

الرياض:

أنفق نحو 1 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، خوانمي، القحطاني.

اتحاد جدة:

أنفق نحو 121.37 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، فابينيو، جوتا، فيليبي، كريم بنزيما، كانتي.

النصر:

أنفق نحو 165.10 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، أوتافيو، ساديو ماني، لابورت، فوفانا، بروزوفيتش.

الشباب:

أنفق نحو 34.38 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، كاراسكو، ديالو.

الهلال:

أنفق نحو 353.10 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، نيمار، مالكوم، ميتوفيتش، كوليبالي، سافيتش، بونو.

التعاون:

أنفق نحو 14.98 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، باور، جيروتو.

الفتح:

أنفق نحو 5.75 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، زيلارايان، جانيني.

ضمك:

أنفق نحو 5.30 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، سيساي، نكودو، طارق حامد.

الطائي:

أنفق نحو 3.32 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، دوجاندجيتش.

الرائد:

أنفق نحو 3.60 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، نورمان.

الاتفاق:

أنفق نحو 36.30 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، هندرسون.

أبها:

أنفق نحو 2.28 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، إيكامبي.

الوحدة:

أنفق نحو 1.20 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، إيجالو.

الفيحاء:

أنفق نحو 7.95 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، سكالا.

الخليج:

أنفق نحو 4.07 مليون يورو خلال الانتقالات الماضية، وأبرز الصفقات، محمد شريف.

اقرأ أيضًا:

"صعب الجلوس على مقاعد البدلاء".. أولريش يتحدث عن حراسة مرمى بايرن

القندوسي يكشف كواليس تفاوض الزمالك معه قبل الانضمام للأهلي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة