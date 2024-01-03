ريال مدريد يستعد لتلقي 7 ملايين يورو من "فيفا"

ياسر رشاد - القاهرة - يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعويضا لريال مدريد بسبب إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في فترة التوقف الدولي.



كان فينيسيوس تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام كولومبيا في شهر نوفمبر الماضي بتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع عودة فينيسيوس للمشاركة مع ريال مدريد في مباراة ريال مايوركا والمشاركة من جديد بعد غياب شهرين، ويستعد الملكي للحصول على مبلغ 400 ألف يورو من "فيفا" وفقا للوائح حماية الأندية خلال فترة التوقف الاتحاد الدولي.

وواصلت التقارير أنه تنص لوائح فيفا بشأن إصابات اللاعبين مع منتخبات بلادهم، على تعويض الأندية على أساس الراتب الثابت للاعب في حال تعرضه للإصابة خلال المباراة، والغياب أكثر من 28 يوما متتاليا.

ويسعد فيفا لإرسال مبلغ مالي لريال مدريد تعويضا لفترة غياب فينيسيوس عن الملكي، وسيدفع إلى 7 ملايين و500 ألف يورو كحد أقصى، ويتم احتساب المبلغ على أساس تعويض يومي يصل إلى 20 ألف و548 يورو، بحد أقصى 365 يوما.

