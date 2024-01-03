شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو دورى المحترفين.. غزل المحلة الأكثر تحركا وأسوان والتعدين فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق الانتقالات الشتوية تسعى جميع أندية دورى المحترفين لضم صفقات قوية من أجل تعديل المسار ومحاولة التقدم فى جدول الترتيب من أجل خطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز، وهناك من يريد الهروب من قاع الهبوط.
يعد غزل المحلة أبرز الأندية التي تتحرك لضم صفقات لتدعيم صفوفها بصفقات قوية من أجل المنافسة على الصعود للدورى الممتاز تحت قيادة حسام عبد العال.
ونجح غزل المحلة في ضم 5 صفقات حتى الآن هي فارس نيمار لاعب سمنود واتحاد السنبلاوين السابق لمدة 4 مواسم ونصف، الموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وطامية وحرس الحدود السابق لمدة 3 مواسم ونصف، وإسلام مجدي لاعب العبور لمدة 3 مواسم ونصف، بالإضافة إلى بسام وليد الظهير الأيمن لوادي دجلة وبروكسى، والكاميروني أونانا.
في المقابل وافق حسام عبد العال على رحيل يوسف بيبو لاعب غزل المحلة إلى مكادى لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع كل من علي بسيونى وعبد الله بيكا ومجدي صبري، ورجب جمال، وتم فسخ التعاقد مع اللاعبين بالتراضى.
ونجح نادي النصر للتعدين في التعاقد مع 3 صفقات في محاولة للهروب من المركز الأخير في ترتيب المحترفين، وفقا لطلبات عطية صابر مدرب الفريق الذى تولى المهمة خلفا لمحمد شرف.
وتعاقد النصر للتعدين مع أحمد رزق حارس مرمى جمهورية شبين لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أدهم حمدان مهاجم إنبي ومنتخب الشباب مواليد 2003 لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، وأحمد فضل لاعب بور فؤاد وطامية ولافيينا ووادي دجلة السابق لمدة موسم ونصف بعد دفع المقابل المادي.
أسوان
ونجح نادى أسوان في التعاقد رسميا مع محمد إسماعيل الصغير لاعب الفيوم ومنتخب السويس وسمنود السابق لمدة موسمين ونصف بعد دفع المقابل المادى، بالإضافة إلى النيجيرى إيكى جوليوس لاعب رينجرز النيجيرى لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر.
راية
وتعاقد مسئولو راية مع عبد الرحمن زين لاعب مصر المقاصة والمصري السابق لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى أحمد الخطيب لاعب بلطيم وكفر الشيخ السابق لمدة 3 مواسم.
بروكسى
نجح نادي بروكسي في التعاقد مع أحمد حجازى لاعب دسوق وحرس الحدود السابق لمدة 3 مواسم ونصف، بالإضافة إلى معتز كاجو لاعب القناة وغزل المحلة السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.وتعاقد نادى السكة الحديد مع محمد سمارة لاعب بتروجت والترسانة والمنيا السابق لمدة موسمين ونصف بعد دفع المقابل المادى، ونجح نادي المصرية للاتصالات في التعاقد مع عبد الرحمن عبد النبي لاعب اسوان والجونة السابق لمدة 3 مواسم، وتعاقد نادي مكادي رسمياً مع يوسف بيبو لاعب غزل المحلة لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة بعد دفع المقابل المادي.
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