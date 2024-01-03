شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو دورى المحترفين.. غزل المحلة الأكثر تحركا وأسوان والتعدين فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق الانتقالات الشتوية تسعى جميع أندية دورى المحترفين لضم صفقات قوية من أجل تعديل المسار ومحاولة التقدم فى جدول الترتيب من أجل خطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز، وهناك من يريد الهروب من قاع الهبوط.

ونستعرض صفقات دورى المحترفين حتى الآن في السطور التالية.. يعد غزل المحلة أبرز الأندية التي تتحرك لضم صفقات لتدعيم صفوفها بصفقات قوية من أجل المنافسة على الصعود للدورى الممتاز تحت قيادة حسام عبد العال.

ونجح غزل المحلة في ضم 5 صفقات حتى الآن هي فارس نيمار لاعب سمنود واتحاد السنبلاوين السابق لمدة 4 مواسم ونصف، الموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وطامية وحرس الحدود السابق لمدة 3 مواسم ونصف، وإسلام مجدي لاعب العبور لمدة 3 مواسم ونصف، بالإضافة إلى بسام وليد الظهير الأيمن لوادي دجلة وبروكسى، والكاميروني أونانا.

في المقابل وافق حسام عبد العال على رحيل يوسف بيبو لاعب غزل المحلة إلى مكادى لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع كل من علي بسيونى وعبد الله بيكا ومجدي صبري، ورجب جمال، وتم فسخ التعاقد مع اللاعبين بالتراضى.