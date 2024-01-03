الزمالك يواجه نفسه.. معتمد جمال يعلن تشكيل الأبيض والأزرق

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال إقامة مباراة ودية بين لاعبي الفريق، اليوم الأربعاء، على ملعب النادي بدلاً من خوض التدريبات.

وتم تقسيم اللاعبين لفريقين من قبل الجهاز الفني من أجل خوض مباراة ودية فيما بينهم بعد قليل، لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

وأعلن الجهاز الفني تشكيل الفريقين الأبيض والأزرق لخوض المباراة الودية المقرر لها بعد قليل بين لاعبي الزمالك على ملعب النادي.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالتالي :

حراسة المرمى: معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: مصطفى الزناري، محمود علاء، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، محمد حسام بيسو، كريم عبد الحق، سيد نيمار، يوسف أوباما.

خط الهجوم: ناصر منسي.

وجاء تشكيل الفريق الأزرق كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حاتم سكر، محمود الونش، أحمد زكي، محمد طارق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله جمعة، مصطفى شكري، عمر جابر، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

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