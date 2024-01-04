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رونالدو يحصل على جائزة خاصة من جلوب سوكر

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رونالدو - النصر والاتحاد - الدوري السعودي

رونالدو - النصر والاتحاد - الدوري السعودي

توج النجم البرتغالي ، لاعب نادي النصر السعودي، بجائزة مارادونا والتي تمنح من جوائز جلوب سوكر السنوية بمناسبة تصدره هدافي العالم في 2023.

وسوف يتسلم رونالدو تلك الجائزة في حفل جلوي سوكر الذي سوف يقام في الإمارات يوم غدًا الجمعة.

رونالدو تفوق على كلا من كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي للفوز بالجائزة.

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وسجل رونالدو أربعة وخمسين هدفًا خلال 59 مباراة في عام 2023 ليحصد تلك الجائزة.

وكان رونالدو قد وقع مع النصر في بداية العام الماضي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم ويتنافس بقوة مع نادي الهلال.

ويقدم رونالدو مستويات باهرة مع النصر خصوصا في ظل اقترابه من بلوغه الأربعين عاما.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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