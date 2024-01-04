رونالدو يحصل على جائزة خاصة من جلوب سوكر

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بجائزة مارادونا والتي تمنح من جوائز جلوب سوكر السنوية بمناسبة تصدره هدافي العالم في 2023.

وسوف يتسلم رونالدو تلك الجائزة في حفل جلوي سوكر الذي سوف يقام في الإمارات يوم غدًا الجمعة.

رونالدو تفوق على كلا من كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي للفوز بالجائزة.

طالع أيضًا: محمد صلاح يوافق على تمديد عقده مع ليفربول رغم الاهتمام السعودي

وسجل رونالدو أربعة وخمسين هدفًا خلال 59 مباراة في عام 2023 ليحصد تلك الجائزة.

وكان رونالدو قد وقع مع النصر في بداية العام الماضي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم ويتنافس بقوة مع نادي الهلال.

ويقدم رونالدو مستويات باهرة مع النصر خصوصا في ظل اقترابه من بلوغه الأربعين عاما.