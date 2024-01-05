الأهلى يترقب مليونى و500 ألف دولار من "فيفا" لانعاش خزينته

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القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي إستلام مليوني و500 ألف دولار من الإتحاد الدولي لكرة القم "فيفا" مكافآة التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم المقامة التي أُسدل الستار عليها مؤخراً في السعودية ، عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

وحصد الأهلي مكافأة بقيمة 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل 77 مليون جنيه مصر، بعد الفوز بالبرونزية الأخيرة في السعودية والتي تُعد البرونزية الرابعة للمارد الأحمر في تاريخه بمونديال الأندية بعدما سبق وحققها 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.

واستقرت إدارة النادى الأهلى على تعديل عقد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الصاعد بعدما قدم اللاعب عروضا جيدة خلال الفترة الأخيرة مع الأهلى ليحصل على فرصة الانضمام للمنتخب الوطني الأول في أمم أفريقيا التي ستنطلق في كوديفوار يوم 13 يناير الجاري، قبل أن يتم استبعاده بداعي الإصابة.

واتفق مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقد كوكا عقب تألق اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية، خاصة أن اللاعب يؤدي ما عليه ويُعد أحد الأبناء المُجتهدين في قطاع الناشئين بالنادي، وفرض نفسه ليصعد للفريق الأول ويشارك ثم ينضم للمنتخب الوطني الأول.