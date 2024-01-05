اخبار الرياضه

الأهلى يترقب مليونى و500 ألف دولار من "فيفا" لانعاش خزينته

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب مليونى و500 ألف دولار من "فيفا" لانعاش خزينته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي إستلام مليوني و500 ألف دولار من الإتحاد الدولي لكرة القم "فيفا" مكافآة التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم المقامة التي أُسدل الستار عليها مؤخراً في ، عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

 

وحصد الأهلي مكافأة بقيمة 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل 77 مليون جنيه مصر، بعد الفوز بالبرونزية الأخيرة في السعودية والتي تُعد البرونزية الرابعة للمارد الأحمر في تاريخه بمونديال الأندية بعدما سبق وحققها 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.

 

واستقرت إدارة النادى الأهلى على تعديل عقد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الصاعد بعدما قدم اللاعب عروضا جيدة خلال الفترة الأخيرة مع الأهلى ليحصل على فرصة الانضمام للمنتخب الوطني الأول في أمم أفريقيا التي ستنطلق في كوديفوار يوم 13 يناير الجاري، قبل أن يتم استبعاده بداعي الإصابة.

 

واتفق مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقد كوكا عقب تألق اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية، خاصة أن اللاعب يؤدي ما عليه ويُعد أحد الأبناء المُجتهدين في قطاع الناشئين بالنادي، وفرض نفسه ليصعد للفريق الأول ويشارك ثم ينضم للمنتخب الوطني الأول.

 

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث فى قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا