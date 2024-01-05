"ثمنه 24 مليون يورو".. رونالدو يشتري قصرا في "جزيرة المليارديرات" بدبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

اشترى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قصرًا ضخما في "جزيرة المليارديرات" بدبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة. وفقا لصحيفة "ذا صن".

وقدر هذا القصر بـ21 مليون جنيه إسترليني (24 مليون يورو)، ليضيف رونالدو منزلا آخر إلى محفظته العقارية، حيث يمتلك عدداً من المنازل الفخمة في جميع أنحاء أوروبا.

وبدأ مهاجم النصر بناء قصًرا جديدًا بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني في البرتغال في عام 2021 لإضافته إلى فيلته الفاخرة في ماديرا، ويمتلك أيضًا عقارات في مانشستر وتورينو وماربيا ومدريد.

واستعرضت صحيفة "ذا صن" قصرا على الجزيرة تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع ويحتوي على ست غرف نوم وشاطئ خاص وصالة عرض تتسع لسبع سيارات.

ويضم الفندق أيضا حوض سباحة يطل على دبي وأماكن إقامة للموظفين.

وتعرف جزيرة جميرا باي باسم "جزيرة المليارديرات" وهي موطن الأثرياء في دبي.

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