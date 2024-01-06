نكسة 1967 وانسحابين.. حكاية 8 نسخ غاب فيها منتخب مصر عن كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يبحث منتخب مصر عن اللقب الثامن من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد غياب دام 13 عاما، عقب خسارة نهائي النسخة الماضية 2021 من السنغال بركلات الترجيح.

وشاركت مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بصورة شبه دائمة، إذ سجل المنتخب المشاركة رقم 26 رسميا عقب التأهل إلى نسخة 2023 والتي تنطلق يوم 13 يناير الحالي، وحقق منتخب الفراعنة الفوز في أول نسخة من البطولة في السودان عام 1957.

وغاب منتخب مصر عن كأس الأمم الإفريقية 8 مرات وهما، نسخة 1965 في تونس، نسخة 1968 في إثيوبيا، نسخة 1972 في الكاميرون، نسخة 1978 في غانا، نسخة 1982 في ليبيا، نسخة 2012 في الجابون وغينيا الاستوائية، نسخة 2013 في جنوب أفريقيا، نسخة 2015 في غينيا الاستوائية.

كأس الأمم الإفريقية 1965 في تونس

انسحب منتخب مصر من النسخة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 1965 في تونس، وحقق منتخب غانا اللقب عقب الفوز على تونس في النهائي بنتيجة 3-2، وكان الأول اجتاز التصفيات على حساب المغرب ونيجريا، لكن الانسحاب جاء لأسباب سياسية.

كأس الأمم الإفريقية 1968 في إثيوبيا

وكانت نكسة 1967 سببا في انسحاب منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 1968 المقامة في إثيوبيا، وتوج بهذه النسخة منتخب الكونغو الديمقراطية، عقب الفوز على غانا في النهائي.

كأس الأمم الإفريقية 1972 في الكاميرون

وغاب منتخب مصر عن بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 1972، بعدما فشل في الصعود من التصفيات التي أقيمت في غانا، وحقق منتخب الكونغو البطولة، عقب الفوز على مالي في النهائي.

كأس الأمم الإفريقية 1978 في غانا

ولم يتمكن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 1978 في غانا، عقب الهزيمة في التصفيات من تونس، وتوج غانا بطلا لهذه النسخة على حساب أوغندا.

كأس الأمم الإفريقية 1982 في ليبيا

وانسحب منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 1982 في ليبيا، رغم التأهل في التصفيات، بسبب أزمة سياسية، وتوج غانا بالبطولة عقب الفوز على ليبيا.

كأس الأمم الإفريقية نسخة 2012 في الجابون وغينيا الاستوائية

وخسر منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم 2012، بعدما تذيل المجموعة التي ضمت النيجر وجنوب إفريقيا وسيراليون، وشهدت هذه التصفيات المشاركة الأولى لمحمد صلاح نجم ليفربول، وتوج بهذه النسخة منتخب زامبيا على حساب كوت ديفوار.

كأس الأمم الإفريقية 2013 في جنوب أفريقيا

ودع منتخب مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2013 من المرحلة الثانية، وتوج بهذه النسخة من البطولة منتخب نيجيريا.

كأس الأمم الإفريقية 2015 في غينيا الاستوائية

وواصل منتخب مصر غيابه للسنة الثالثة على التوالي عن بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتوج منتخب كوت ديفوار بالبطولة.

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