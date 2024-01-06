شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الزمالك لخوض معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك خلال فترة التوقف الدولى الحالى للمشاركة فى دورتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير الجارى، بمشاركة فرق من السعودية وقطر والإمارات والصين والمغرب، وذلك خلال المعسكر المغلق الخاص بالفريق الأبيض هناك.

ج.. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم بعد الراحة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال للاعبين لمدة 48 ساعة، والتى بدأت الخميس.

ج.. جهز معتمد جمال المدير الفنى للزمالك لاعبيه للمعسكر من أكثر من زاوية، أولها راحة اللاعبين بعدم التعرض للإجهاد، وبرنامجاً تدريبياً للثنائى إبراهيما نداى وسامسون أكينولا، لاعبى الفريق لتنفيذه، بعد عودتهما إلى القاهرة فى الساعات الماضية، حيث حصلا على إجازة غادرا فيها إلى بلادهما بإذن من الجهاز الفنى للفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما حرص على الاطمئنان على الرباعى محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسى والتونسى حمزة المثلوثي، ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق خلال ألفترة المقبلة.

ج..حرص معتمد جمال المدير الفني للزمالك على توجيه عدة نصائح للاعبين قبل السفر، وطالبهم باستغلال فترة التوقف للعودة بشكل أفضل فى المباريات المقبلة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي. وقال المدير الفنى للاعبين إن هذه الفترة فرصة لهم للحصول على راحة بعد ضغط المباريات التى تم خوضها فى بطولة الدورى او بالكونفدرالية. وطالب معتمد جمال لاعبى فريقه بمواصلة الجهد الفترة المقبلة، كما فعلوا فى المرحلة السابقة وتحملهم المسئولية بجدارة.

ج.. معالجة الأخطاء التى يقع فيها خط دفاع الفريق الأبيض، بسبب عدم التمركز الجيد، والسرحان فى بعض الأوقات، وأزمة إهدار الفرص، وغياب الانسجام بين خطوط الفريق. س..ما موقف الزنارى من السفر مع الفريق للإمارات؟ ج..يحدد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك موقف مصطفى الزنارى لاعب الفريق من السفر مع البعثة إلى الإمارات، بعدما منحت إدارة النادى الحرية للمدير الفني في تحديد مصير اللاعبين الذين وقع عليهم عقوبة الإيقاف، وذلك بعد النجاح فى تجديد تعاقد أحمد فتوح، ليصبح معتمد جمال صاحب القول الفصل في تحديد مدى الاحتياج لخدمات أى من مصطفى الزنارى أومحمد صبحى فى المرحلة المقبلة.