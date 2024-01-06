اخبار الرياضه

كل ما تريد معرفته عن استعدادات الزمالك لخوض معسكر الإمارات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الزمالك لخوض معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك خلال فترة التوقف الدولى الحالى للمشاركة فى دورتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 18 إلى 28  يناير الجارى، بمشاركة فرق من وقطر والإمارات والصين والمغرب، وذلك خلال المعسكر المغلق الخاص بالفريق الأبيض هناك.

س.. متى يعود الزمالك للتدريبات بعد الراحة؟
ج.. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم بعد الراحة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال للاعبين لمدة 48 ساعة، والتى بدأت الخميس.

 

س..كيف يجهز معتمد جمال لاعبى الزمالك لمعسكر الإمارات؟

 

ج.. جهز معتمد جمال المدير الفنى للزمالك لاعبيه للمعسكر من أكثر من زاوية، أولها راحة اللاعبين بعدم التعرض للإجهاد، وبرنامجاً تدريبياً للثنائى إبراهيما نداى وسامسون أكينولا، لاعبى الفريق لتنفيذه، بعد عودتهما إلى القاهرة فى الساعات الماضية، حيث حصلا على  إجازة غادرا فيها إلى بلادهما بإذن من الجهاز الفنى للفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما حرص على الاطمئنان على الرباعى محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسى والتونسى حمزة المثلوثي، ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق خلال ألفترة المقبلة.

 

س.. ما نصائح معتمد جمال للاعبين قبل السفر؟

 

ج..حرص معتمد جمال المدير الفني للزمالك على توجيه عدة نصائح للاعبين قبل السفر، وطالبهم باستغلال فترة التوقف للعودة بشكل أفضل فى المباريات المقبلة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي.

 

وقال المدير الفنى للاعبين إن هذه الفترة فرصة لهم للحصول على راحة بعد ضغط المباريات التى تم خوضها فى بطولة الدورى او بالكونفدرالية.

 

وطالب معتمد جمال لاعبى فريقه بمواصلة الجهد الفترة المقبلة، كما فعلوا فى المرحلة السابقة وتحملهم المسئولية بجدارة.

 

س..ما التحديات التى يخطط معتمد جمال لمعالجتها قبل السفر للإمارات؟

 

ج.. معالجة الأخطاء التى يقع فيها خط دفاع الفريق الأبيض، بسبب عدم التمركز الجيد، والسرحان فى بعض الأوقات، وأزمة إهدار الفرص، وغياب الانسجام بين خطوط الفريق.

 

س..ما موقف الزنارى من السفر مع الفريق للإمارات؟

 

ج..يحدد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك موقف مصطفى الزنارى لاعب الفريق من السفر مع البعثة إلى الإمارات، بعدما منحت إدارة النادى الحرية للمدير الفني في تحديد مصير اللاعبين الذين وقع عليهم عقوبة الإيقاف، وذلك بعد النجاح فى تجديد تعاقد أحمد فتوح، ليصبح معتمد جمال صاحب القول الفصل في تحديد مدى الاحتياج لخدمات أى من مصطفى الزنارى أومحمد صبحى فى المرحلة المقبلة.

 

 

س.. ما هى البطولات التى سيخوضها الزمالك بمعسكر الإمارات؟

 

اتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24  يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

 

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا