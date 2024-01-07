أنشيلوتي يتحدث عن منافسة برشلونة على البطولات ويكشف تفاصيل إصابة كامافينجا

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن المنافسة مع غريمه التقليدي برشلونة، وتأهل فريقه لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

وخطف فريق ريال مدريد بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك ٱسبانيا، بعد الفوز على نظيره أراندينا في إطار منافسات دور الـ32، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “واجهنا خصمًا قويًا ومنظمًا استطاع الضغط علينا، وكان قادرًا على اللعب بأفضل ما لديه ولكن انخفض مستواهم البدني في الشوط الثاني”.

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وعن المنافسة مع برشلونة تابع مدرب ريال مدريد: “إنهم في حالة جيدة ويقاتلون من أجل حصد جميع البطولات، ولا أحب تقييم عمل الآخرين”.

وعن المرشح المفضل للفوز بكأس السوبر الإسباني، قال: “إنها بطولة قصيرة للغاية، ولا أعلم من سيتوج بها، ولكننا متحمسون للغاية، وأعتقد أن المنافسين كذلك”.

وعن إصابة كامافينجا اختتم مدرب ريال مدريد: “لقد تعرض لضربة في ظهره في الشوط الأول، لكن ركبته كانت بخير، وسيكون متاحًا للمباريات القادمة”.