شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو دورى المحترفين مشتعل.. عمرو بركات ورضا الويشى أبرز الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونستعرض أبرز الصفقات التي حدثت حتى الآن..

* نجح نادي القناة في التعاقد رسمياً مع عمرو بركات لاعب مكادي والأهلى السابق لمدة موسمين ونصف بعد دفع المقابل المادى، بناءً على طلب سامر عبد الرحمن مدرب الفريق.

* تعاقد نادى لافيينا مع رضا الويشى مهاجم الأهلى والمقاولون العرب السابق والذى صعد أيضاً مع أندية إف سى مصر وكوكا كولا وحرس الحدود للدورى الممتاز، وسجل الموسم الماضى مع فريق السكة الحديد 5 أهدف وصنع 9 وصعد مع الفريق من الممتاز ب إلى دورى المحترفين.

* مكادى يتعاقد مع 5 صفقات، حيث ضم إسلام الفار لاعب هلال مطروح وزد والسكة الحديد السابق، ومحمود أكمل لاعب كفر الشيخ، وفارس عزت مدافع الاتحاد السكندري، وإبراهيم منصور لاعب الترسانة والزمالك والجونة ومستقبل وطن السابق لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر، يوسف بيبو لاعب غزل المحلة لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة.

* المصرية للاتصالات يتعاقد رسمياً مع محمود مسعود لاعب المنصورة وفاركو والمصرية للاتصالات السابق لمدة موسم ونصف، وعبد الرحمن عبد النبي لاعب اسوان والجونة السابق لمدة 3 مواسم.

* بتروجيت يتعاقد رسمياً مع حجاج عويس لاعب زد والمصري السابق لمدة موسمين.

* جمهورية شبين يتعاقد مع يوسف الدون مهاجم رايه لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة.

*النجوم يتعاقد مع أحمد غريب لاعب المنصورة والاوليمبي وفاركو والنجوم السابق لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر.

* نجح غزل المحلة في ضم 7 صفقات حتى الآن هي فارس نيمار لاعب سمنود واتحاد السنبلاوين السابق لمدة 4 مواسم ونصف، الموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وطامية وحرس الحدود السابق لمدة 3 مواسم ونصف، وإسلام مجدي لاعب العبور لمدة 3 مواسم ونصف، بالإضافة إلى بسام وليد الظهير الأيمن لوادي دجلة وبروكسى، والكاميروني أونانا، نادر رمضان وأحمد رفعت من زد.