شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو دورى المحترفين مشتعل.. عمرو بركات ورضا الويشى أبرز الصفقات والان مع تفاصيل الخبر
* نجح نادي القناة في التعاقد رسمياً مع عمرو بركات لاعب مكادي والأهلى السابق لمدة موسمين ونصف بعد دفع المقابل المادى، بناءً على طلب سامر عبد الرحمن مدرب الفريق.
* تعاقد نادى لافيينا مع رضا الويشى مهاجم الأهلى والمقاولون العرب السابق والذى صعد أيضاً مع أندية إف سى مصر وكوكا كولا وحرس الحدود للدورى الممتاز، وسجل الموسم الماضى مع فريق السكة الحديد 5 أهدف وصنع 9 وصعد مع الفريق من الممتاز ب إلى دورى المحترفين.
* مكادى يتعاقد مع 5 صفقات، حيث ضم إسلام الفار لاعب هلال مطروح وزد والسكة الحديد السابق، ومحمود أكمل لاعب كفر الشيخ، وفارس عزت مدافع الاتحاد السكندري، وإبراهيم منصور لاعب الترسانة والزمالك والجونة ومستقبل وطن السابق لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر، يوسف بيبو لاعب غزل المحلة لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة.
* المصرية للاتصالات يتعاقد رسمياً مع محمود مسعود لاعب المنصورة وفاركو والمصرية للاتصالات السابق لمدة موسم ونصف، وعبد الرحمن عبد النبي لاعب اسوان والجونة السابق لمدة 3 مواسم.
* بتروجيت يتعاقد رسمياً مع حجاج عويس لاعب زد والمصري السابق لمدة موسمين.
* جمهورية شبين يتعاقد مع يوسف الدون مهاجم رايه لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة.
*النجوم يتعاقد مع أحمد غريب لاعب المنصورة والاوليمبي وفاركو والنجوم السابق لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر.
* نجح غزل المحلة في ضم 7 صفقات حتى الآن هي فارس نيمار لاعب سمنود واتحاد السنبلاوين السابق لمدة 4 مواسم ونصف، الموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وطامية وحرس الحدود السابق لمدة 3 مواسم ونصف، وإسلام مجدي لاعب العبور لمدة 3 مواسم ونصف، بالإضافة إلى بسام وليد الظهير الأيمن لوادي دجلة وبروكسى، والكاميروني أونانا، نادر رمضان وأحمد رفعت من زد.
* نجح نادي النصر للتعدين في التعاقد مع 3 صفقات في محاولة للهروب من المركز الأخير في ترتيب المحترفين، مع كل من أحمد رزق حارس مرمى جمهورية شبين لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أدهم حمدان مهاجم إنبي ومنتخب الشباب مواليد 2003 لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، وأحمد فضل لاعب بور فؤاد وطامية ولافيينا ووادي دجلة السابق لمدة موسم ونصف بعد دفع المقابل المادي.
* نجح نادى أسوان في التعاقد رسميا مع محمد إسماعيل الصغير لاعب الفيوم ومنتخب السويس وسمنود السابق لمدة موسمين ونصف، بالإضافة إلى النيجيرى إيكى جوليوس لاعب رينجرز النيجيرى لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر.
* تعاقد مسئولو راية مع عبد الرحمن زين لاعب مصر المقاصة والمصري السابق لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى أحمد الخطيب لاعب بلطيم وكفر الشيخ السابق لمدة 3 مواسم.
* نجح نادي بروكسي في التعاقد مع أحمد حجازى لاعب دسوق وحرس الحدود السابق لمدة 3 مواسم ونصف، بالإضافة إلى معتز كاجو لاعب القناة وغزل المحلة السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.
* تعاقد نادى السكة الحديد مع محمد سمارة لاعب بتروجت والترسانة والمنيا السابق لمدة موسمين ونصف.
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