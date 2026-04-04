تكنولوجيا: حاسوب K17 الصغير من GMKtec ينطلق بمعالج اقتصادي وتصميم معدني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت GMKtec حاسوبها المكتبي الصغير والجديد K17 للطلب المسبق داخل السوق الصينية ليقدم خياراً اقتصادياً للمستخدمين. ويعتمد هذا الجهاز المدمج على معالج Core Ultra 5 226V والذي يعتبر خياراً ابتدائياً واقتصادياً ضمن سلسلة معالجات Lunar Lake المتطورة من انتل، مع ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 16 جيجابايت لتوفير أداء مستقر بأسعار تبدأ من 3799 يواناً صينياً أي ما يعادل حوالي 551 دولاراً أمريكياً.

ويعتبر هذا الحاسوب الجديد نسخة مخففة وأقل تكلفة من حاسوب K13 الذي أطلقته GMKtec سابقاً والذي يعتمد على معالج Core Ultra 7 256V الأقوى ضمن نفس السلسلة. ويضم الإصدار الجديد وحدة معالجة رسومية مدمجة من نوع Arc 130V تنتمي للفئة الاقتصادية، والتي تشير الاختبارات المرجعية إلى أن معالجات رسومية أخرى مثل Radeon 780M تستطيع تقديم أداء رسومي أفضل منها لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أوسع.

ويعوض الجهاز هذا التراجع في الأداء الرسومي من خلال توفير دعم لتوصيل بطاقات رسومية خارجية عبر منفذ USB4 المتقدم لتلبية متطلبات محبي الألعاب. ورغم عدم الكشف عن التكوين الكامل للمنافذ بشكل رسمي حتى الآن إلا أن الشركة أكدت دعم إخراج الصورة لثلاث شاشات عبر منفذ USB4 ومنفذي HDMI، بينما تشير الصور الترويجية إلى وجود خمسة منافذ من نوع USB-A ومنفذ إيثرنت لشبكات الإنترنت السلكية.

وتأتي كافة طرازات هذا الحاسوب مزودة بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X حيث لا تقدم GMKtec أي خيارات لتكوينات بذاكرة أكبر من هذه السعة. وفيما يتعلق بمساحة التخزين تصل الخيارات المجهزة مسبقاً إلى 1 تيرابايت كحد أقصى، مع توفير مرونة كبيرة للترقية المستقبلية من خلال وجود فتحتين من نوع M.2 تدعمان أقراص التخزين السريعة جداً من الجيل الخامس لتسريع نقل البيانات.

ويتميز هذا الحاسوب الصغير بتصميم أنيق يعتمد على تشطيبات معدنية دقيقة لضمان المتانة العالية في هيكل مدمج جداً. وتشمل الميزات الإضافية البارزة دعم النشر السريع بنقرة واحدة لبرنامج OpenClaw مع نظام تبريد فعال ومستقر، ورغم توفر الجهاز للطلب المسبق داخل الصين حالياً لم تشارك GMKtec أي تفاصيل رسمية أو مواعيد محددة حول إمكانية طرحه في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.