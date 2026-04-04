تكنولوجيا: حواسيب RedmiBook من شاومي تظهر بتسريبات جديدة بمعالجات متطورة وأسعار اقتصادية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي مؤخرا حاسوبها المحمول Book Pro 14 والذي يعتبر أول أجهزتها المزودة بمعالجات Panther Lake المتطورة. وكشفت تسريبات حديثة وموثوقة أن شاومي تعمل حاليا على تطوير حاسوبين جديدين ضمن سلسلة RedmiBook لتلبية احتياجات المستخدمين، حيث ستعتمد هذه الأجهزة الجديدة على سلسلة معالجات Core Ultra Series 3 من انتل لتقديم أداء قوي ومتميز بأسعار اقتصادية تناسب الشريحة الأكبر من المستهلكين.

وأشار مسرب المعلومات الموثوق إلى أن الأجهزة القادمة ستتوفر بإصدارين يبلغ مقاس الأول 14 بوصة ومقاس الثاني 16 بوصة لتوفير خيارات متنوعة. ورغم عدم الكشف عن ورقة المواصفات التفصيلية الكاملة حتى الآن إلا أن التقرير يؤكد وجود تكوين متقدم يعتمد على معالج Core Ultra X7 358H الجبار، والذي يمثل خيارا قويا جدا ضمن سلسلة Panther Lake بفضل تزويده بوحدة معالجة رسومية مدمجة وعالية الأداء من نوع Arc B390 لإنجاز المهام الثقيلة.

وتشير التوقعات إلى أن هذا التكوين المتقدم سيأتي بذاكرة عشوائية تصل سعتها القصوى إلى 32 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت. ويوضح التقرير أن هذه الحواسيب المحمولة ستتوفر أيضا بخيارات أخرى من المعالجات تشمل معالج Core Ultra 5 325 ومعالج Core Ultra 5 338H لضمان توفير مستويات أداء مختلفة تناسب طبيعة استخدام كل فرد وتلبي متطلبات المهام اليومية المتنوعة بكل سلاسة واستقرار.

ويمثل معالج Core Ultra 5 325 خيارا ابتدائيا ممتازا سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على السعر المبدئي لهذه الأجهزة ضمن النطاق الاقتصادي المقبول. ويبرز التكوين المزود بمعالج Core Ultra 5 338H كخيار قوي ومتوازن بفضل تزويده بوحدة معالجة رسومية مدمجة من نوع Arc B370، مما يجعل هذه التكوينات الأساسية قادرة على توفير أداء مبهر وتجربة استخدام سلسة بأسعار تنافسية وأفضل بكثير مقارنة بالتكوينات ذات المواصفات العليا.

وتشترك هذه الحواسيب في خيارات المعالجات مع حاسوب Book Pro 14 الذي يبدأ سعره في الصين من 7999 يوانا صينيا أي ما يعادل 1161 دولارا أمريكيا. ونظرا لأن الأجهزة التي تحمل علامة ريدمي تتميز عادة بأسعار أكثر اعتدالا من نظيراتها التي تحمل اسم شاومي، فمن المتوقع أن يبدأ سعر هذه الإصدارات الجديدة بأقل من 7999 يوانا صينيا، على أن يتم الإطلاق الرسمي المتوقع لهذه الأجهزة خلال أواخر شهر أبريل من عام 2026.