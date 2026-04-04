اليابان | كم يكلف الغداء في اليابان؟ ومتى يُعد باهظ الثمن؟

05/04/2026

في استطلاع رأي أُجري في اليابان، اعتبر نحو واحد من كل ثلاثة مشاركين أن النطاق السعري بين 900 و1199 ين يُعدّ مرتفعًا أو باهظ الثمن، ما يعكس حساسية ملحوظة تجاه الأسعار في ظل الضغوط المعيشية الحالية.

النساء على استعداد لدفع مبالغ أعلى

يُعدّ تناول الغداء في المطاعم وسيلة رائعة للاسترخاء. ولكن فيما يتعلق بالأسعار، فقد أفاد أكثر من 30% من المشاركين في استطلاع رأي أُجري في اليابان أنهم يرون أن سعر 900 إلى 1200 ين ياباني مرتفع.

أُجري الاستطلاع من قِبل شركة ”لاين ريسيرش“، وهي منصة أبحاث متخصصة في الهواتف الذكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وشمل 3152 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 15 و69 عامًا.

استطلعت الدراسة آراء المشاركين حول تناول الغداء في المطاعم، باستثناء وجبات البينتو الجاهزة وغيرها من الوجبات السريعة. وكانت الإجابة الأكثر شيوعًا بين الرجال والنساء على حد سواء هي أن النطاق السعري من 900 إلى 1199 ينًا يابانيًا يُعتبر مرتفعًا؛ ورأى نصف المشاركين أن 1200 ينًا يابانيًا سعر مرتفع. وأبدت النساء تقبلاً أكبر للأسعار المرتفعة مقارنةً بالرجال.

وفي قسم الإجابات المفتوحة من الاستبيان، والذي تناول الخدمات والميزات التي تجعل دفع المزيد من المال أمرًا مُبررًا، أكد المشاركون على رغبتهم في الحصول على الرضا بما يتجاوز السعر، وذلك من خلال ظروف المطعم، مثل ”البوفيهات المفتوحة“ (شاب في سن المراهقة)، و”تقديم وجبات محددة تتضمن العديد من الأطباق الصغيرة والمتنوعة“ (امرأة في العشرينات من عمرها)، و”مكان مناسب للأطفال، مع سهولة الوصول لعربات الأطفال“ (امرأة في الثلاثينات من عمرها).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.)