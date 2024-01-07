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"غياب صلاح وفان دايك".. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة أرسنال في الكأس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف نادي أرسنال نظيره ، اليوم الأحد، ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات.

ويبدأ مدرب ليفربول "يورجن كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، كوانساه، جوميز.
الوسط: : ايليوت - جونز - ماك اليستر.
الهجوم: جاكبو، دياز، داروين نونيز.

تشكيل فريق أرسنال

وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب أرسنال "أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رامسديل
خط الدفاع: جابرييل، بن وايت، ساليبا، كيور.
خط الوسط: رايس، جورجينيو، أوديجارد.
خط الهجوم: ساكا، نيلسون، هافرتز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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