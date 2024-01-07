"غياب صلاح وفان دايك".. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة أرسنال في الكأس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف نادي أرسنال نظيره ليفربول، اليوم الأحد، ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات.

ويبدأ مدرب ليفربول "يورجن كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، كوانساه، جوميز.

الوسط: : ايليوت - جونز - ماك اليستر.

الهجوم: جاكبو، دياز، داروين نونيز.

تشكيل فريق أرسنال

وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب أرسنال "أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: جابرييل، بن وايت، ساليبا، كيور.

خط الوسط: رايس، جورجينيو، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، نيلسون، هافرتز.

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