شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز وزد يتنافسان على استعارة سيد نيمار من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو بيراميدز وزد منافسة على استعارة سيد عبد الله نيمار لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يرغب كل فريق فى الحصول على خدمات اللاعب.

وتحدث مسئولو زد وبيراميدز مع سيد نيمار للوقوف على رغبته فى الانتقال لصفوفهما خلال انتقالات يناير الجارى، ومن المنتظر أن يتقدم مسئولو الناديين بعرض رسمى لإدارة الزمالك لحسم انتقال اللاعب.

ومن المقرر أن يكون حسم موقف نيمار من الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة بيد الجهاز الفنى، خاصة أن نيمار من العناصر التى يعول عليها الفريق فى وأصبح له دور فعال وسط الكتيبة البيضاء.

ويلجأ مسئولو نادى الزمالك لصفقات "المقايضة" من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجارى، وذلك بعد حل أزمة إيقاف القيد، التي باتت على مقربة من الانتهاء، في ظل سعى الإدارة لسداد معظم المديونيات التي تسببت فى إيقاف قيد الفريق منذ بداية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة في هذا الملف، وبعدها يلتفت مسئولو الزمالك للملف الثانى وهو تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

ومن المقرر أن يكون الرحيل بمبالغ مالية جيدة أو دخولهم فى صفقات تبادلية مع الأندية التي ترغب فى الحصول على خدمات أي منهما، ليصبح هذا الحل هو الحل الأمثل لتخطى الأزمة المالية في ظل سداد مبالغ طائلة في مديونيات رفع عقوبة إيقاف القيد.