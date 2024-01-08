شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم كسكادا وديًا برباعية علاء وسامسون ونداى وعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على كسكادا بأربعة أهداف دون رد فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب النادي عصر اليوم الاثنين.

سجل أهداف الزمالك كل من، محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر، بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من عبد الرحمن نفاد وأحمد زكي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء ومحمد طارق ومحمد حسام "بيسو" وعمرو السيسي ومصطفى شكري وسيد عبدالله " نيمار " ومصطفى شلبي وعمار ياسر.

سجل محمود علاء مدافع الزمالك هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 29 من ضربة رأسية، بعدما تلقى عرضية من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عن طريق مصطفى شلبي، وقابلها علاء بضربة رأسية في سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى كسكادا.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق بكل من معاذ علاء ومحمد عبد الغني وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى الزناري وعمر جابر ويوسف أوباما وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا بدلا من عبد الرحمن نفاد و محمود علاء و أحمد ذكي و محم حسام "بيسو" و محمد طارق و عمرو السيسي ومصطفى شكري و سيد عبد الله "نيمار" و عمار ياسر.

وأضاف البنيني سامسون أكينيولا الهدف الثاني في الدقيقة 47، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت على يسار حارس كسكادا، ودفع الجهاز الفني للزمالك بحسام عبد المجيد بدلا من الونش في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 70 نجح السنغالي إبراهيما نداي في تسجيل الهدف الثالث للزمالك بتسديدة أرضية من ضربة ثابتة، قبل أن يتمكن عمار ياسر من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 80 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما عاد للمشاركة في الشوط الثاني مجدداً على حساب مصطفى شلبي، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك برباعية دون رد.