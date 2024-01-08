الزمالك يفوز على كسكادا برباعية وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره كسكادا بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب النادي عصر اليوم الإثنين.

سجل أهداف الزمالك كل من، محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من عبد الرحمن نفاد وأحمد زكي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء ومحمد طارق ومحمد حسام "بيسو" وعمرو السيسي ومصطفى شكري وسيد عبدالله "نيمار" ومصطفى شلبي وعمار ياسر.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق بكل من: معاذ علاء ومحمد عبد الغني وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى الزناري وعمر جابر ويوسف أوباما وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا بدلا من عبد الرحمن نفاد و محمود علاء وأحمد زكي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وعمرو السيسي ومصطفى شكري وسيد عبدالله "نيمار" وعمار ياسر.