نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2024 كاملة.. ديربي مدريد وصراع سهل لـ برشلونة

أجريت مساء اليوم الاثنين، مراسم قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2024، والتي أسفرت عن مواجهة صعبة وصراع نادي لـ ريال مدريد.

وأسفرت القرعة عن صراع سهل لـ برشلونة، والتي أسقطته في مواجهة يونيونيستاس سالامانكا الذي يلعب في الدرجة الثالثة، وستلعب المباراة على ملعب سالامانكا.

وجاءت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا في الدور ثمن النهائي كاملة كالآتي..

أونيونيستاس سلامنكا × برشلونة

تينيرفي × ريال مايوركا

خيتافي × إشبيلية

أوساسونا × ريال سوسيداد

فالنسيا × سيلتا فيجو

أتليتك بلباو × ديبورتيفو ألافيش

أتليتكو مدريد × ريال مدريد

جيرونا × رايو فايكانو