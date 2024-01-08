قرعة كأس إسبانيا.. صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو ومواجهة سهلة لبرشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا لدور ثمن النهائي “دور16”، عن صدام ناري بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد ومواجهة سهلة لبرشلونة.

وكان ريال مدريد قد تأهل على حساب أراندينا في دور الـ32 بينما تأهل برشلونة على حساب بارباسترو بثلاثية مقابل هدفين، في حين فاز أتلتيكو مدريد على لوجو بثلاثية مقابل هدف أيضًا.

وكانت أكبر المفاجآت هي خروج فياريال بركلات الترجيح أمام أونيونيستا سالامنكا في مباراة تأجلت 24 ساعة بسبب قطع الكهرباء في ملعب الأخير، ليلاقي برشلونة في دور الـ16.

وتقام مباريات “دور16” في أيام 16 و17 و18 يناير الجاري، بينما سيكون ربع النهائي في يوم 24 من الشهر ذاته، بينما ستلعب نصف النهائي يوم 7 فبراير المقبل، والإياب يوم 28 من نفس الشهر، وهو الدور الوحيد الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب.

مباريات دور الـ16..

أونيونيستا سالامنكا ضد برشلونة.

ترينتيفي ضد ريال مايوركا.

خيتافي ضد إشبيلية.

أوساسونا ضد ريال سوسيداد.

فالنسيا ضد سيلتا فيجو.

أتليتك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس.

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد.

جيرونا ضد رايو فاليكانو.