موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا.. وحالة استثنائية لـ برشلونة

أسدل الاتحاد الإٍسباني لكرة القدم الستار عن مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما أسفرت عن مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وتأهل برشلونة لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا عقب فوزه على بارباسترو بثلاثية مقابل هدفين في المقابل صعد الريال بعدما فاز بـ 3 أهداف مقابل هدف على نظيره أراندينا.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مواجهته أمام أونيونيستا سالامنكا في دور الـ16 يوم الخميس 19 يناير الجاري وذلك في حالة صعوده لنهائي السوبر الإسباني بعد تخطي عقب أوساسونا.

اقرأ أيضًا: مدرب سيريوس السويدي يعدد مزايا وسام أبو علي صفقة الاهلي الجديدة

وفي حال هزيمته سيلعب لقائه يوم الأربعاء الموافق 18 من الشهر ذاته حيث سيلتقي برشلونة أمام أوساسونا يوم الخميس المقبل 11 يناير، في نصف نهائي كأس السوبر.

في المقابل يلتقي الريال أمام جاره الروخي بلانكوس في دور الـ16، يوم الخميس 18 يناير، في تمام العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة.