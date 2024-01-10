أبرزها ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعربية مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير، حيث تحظى المباريات باهتمام كبير سواء من الجماهير الأوروبية أو العربية.

وتقام العديد من المباريات القوية أبرزها المواجهة القوية في ديربي اسبانيا بين ريال مدريد وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد.

وإليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على قنوات beIN Sports، و SSc SPORT.

كأس رابطة الأندية المحترفة الجولة الأولى

الجونة ضد البنك الاهلي، الساعة 15:00 عصرا على قناة اون تايم سبورتس 1.

بيراميدز ضد فاركو، الساعة 17:00 مساء على قناة اون تايم سبورتس 1.

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي، الساعة 17:00 مساء على قناة اون تايم سبورتس 2.

كأس إيطاليا ربع النهائي

لاتسيو ضد روما، الساعة 19:00 مساء على قناة Starz Play App.

ميلان ضد أتلانتا، الساعة 22:00 على قناة Starz Play App.

كأس كاراباو ذهاب نصف النهائي

ليفربول ضد فولهام، الساعة 22:00 مساء، على قناة بى ان سبورت 1HD.

مباريات ودية منتخبات

جنوب أفريقيا ضد ليسوتو الساعة 17:00 مساء.

السعودية ضد هونج كونج الساعة 17:30 مساء.

تونس ضد كاب فيردي الساعة 19:30 مساء.

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