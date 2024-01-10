أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الكثير عن مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 والقنوات الناقلة لهذه المواجهات، وأهمها مباراة ديربي مدريد، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، بين الجارين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وبكأس إيطاليا، هنا ديربي مدينة روما الذي يجمع الغريمين روما ولاتسيو على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، ويلتقي كذلك ميلان مع أتالانتا.

ويحتضن نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية منافسة قوية بين فولهام العنيد وليفربول المتألق على ملعب أنفيلد، في مباراة الذهاب.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الودية الثانية تواليًا والثالثة في رحلة استعداده لكأس آسيا، وكذلك منتخب تونس يخوض مباراة ودية استعدادًا لخوض منافسات كأس أفريقيا.

كما أن هناك عددًا من المباريات في كأس رابطة المحترفين المصرية. ومباريات ودية دولية لعدد من المنتخبات الأفريقية والآسيوية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 والقنوات الناقلة



كأس السوبر الإسبانى

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء – على قناة SSC1 HD

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ليفربول × فولهام – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا

لاتسيو × روما – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان × أتالانتا – العاشرة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

مباريات ودية دولية

جنوب أفريقيا × ليسوثو – الواحدة ظهرا

جمهورية الكونغو × بوركينا فاسو – الواحدة ظهرا

السعودية × هونج كونج – الخامسة مساء

تونس × الرأس الأخضر – السابعة والنصف مساء

الدوري التركي

فاتح قرا جمرك × قيصرى سبور – الرابعة مساء

هاتاى سبور × غازي عنتاب – الرابعة مساء

فنربخشة × قونيا سبور – السابعة مساء

أضنة ديمرسبور × اسطنبول سبور – السابعة مساء