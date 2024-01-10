السوبر الاسباني وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 ، إذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات المرتقبة في مختلف البطولات حول العالم ، فيلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانى، بالإضافة إلى مواجهة ليفربول مع فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
كأس السوبر الإسبانى
ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء – على قناة SSC1 HD
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ليفربول × فولهام – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
كأس إيطاليا
لاتسيو × روما – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان × أتالانتا – العاشرة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1
مباريات ودية دولية
جنوب أفريقيا × ليسوثو – الواحدة ظهرا
جمهورية الكونغو × بوركينا فاسو – الواحدة ظهرا
السعودية × هونج كونج – الخامسة مساء
تونس × الرأس الأخضر – السابعة والنصف مساء