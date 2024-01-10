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السوبر الاسباني وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 ، إذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات المرتقبة في مختلف البطولات حول العالم ، فيلتقي بنظيره أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانى، بالإضافة إلى مواجهة مع فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كأس السوبر الإسبانى


ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء – على قناة SSC1 HD

 

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية


ليفربول × فولهام – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

 

كأس إيطاليا


لاتسيو × روما – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان × أتالانتا – العاشرة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

 

مباريات ودية دولية


جنوب أفريقيا × ليسوثو – الواحدة ظهرا

جمهورية الكونغو × بوركينا فاسو – الواحدة ظهرا

× هونج كونج – الخامسة مساء

تونس × الرأس الأخضر – السابعة والنصف مساء

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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