موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد نظيره أتلتيكو، مساء اليوم، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في السوبر الإسباني

وتقرر اقامة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو في السوبر الإسباني

وتذاع مباراة ريال مدريدج وأتليتكو عبر شبكة قنوات SSC Sports الحقوق الحصرية لبطولة السوبر الإسباني في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل المباراة من خلالها على قناة HD1.