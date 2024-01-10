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ميسي: لا يسعني الانتظار لأكون جزءً من كأس موسم الرياض

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ياسر رشاد - القاهرة - أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي جاهزته للمشاركة في بطولة كأس موسم الرياض الودية والتي ستقام في المملكة العربية خلال الفترة المقبلة.

وقال ليونيل ميسي عبر إنستجرام: "لا يسعني الانتظار لأكون جزءًا من كأس الرياض مع فريقي نادي إنتر ميامي بينما نواجه كبار الأندية السعودية في بطولة تاريخية".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس موسم الرياض الودية يوم 29 من شهر يناير الجاري، والتي تقام بين 3 أندية وهي الهلال والنصر من السعودية وإنتر ميامي الأمريكي.

مواعيد مباريات كأس موسم الرياض :

الهلال ضد إنتر ميامي .. يوم الاثنين 29 يناير 2024، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر، 8:00 مساءً السعودية، على ملعب استاد المملكة أرينا.

النصر ضد إنتر ميامي .. ستقام يوم الخميس 1 فبراير المقبل 2024، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر، 8:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب استاد المملكة أرينا.

الهلال ضد النصر .. ستقام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر، 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب استاد المملكة أرينا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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