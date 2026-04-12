استئناف تدريجي للرحلات الجوية بالمطارات السعودية بعد إعلان وقف إطلاق النار

بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين في 7 أبريل 2026، لا يزال المجال الجوي للسعودية مفتوحًا وتستأنف الرحلات الجوية تدريجيًا - على الرغم من استمرار الاضطرابات الكبيرة حيث تقوم شركات الطيران وسلطات الطيران بتقييم الوضع المتطور.

تستأنف شركات الطيران خدماتها بحذر، لكن لا تزال العديد من الرحلات معلقة، ولم يتم تخفيف تحذيرات السفر الحكومية بعد. وقد تعرض وقف إطلاق النار نفسه لضغوط في غضون ساعات من إعلانه، مع ورود أنباء عن هجمات على دول الخليج في 8 أبريل.

القيود قائمة

مع ذلك، لا تزال القيود قائمة، إذ تنصح نشرة معلومات منطقة النزاع الصادرة عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) (CZIB 2026-03-R6)، السارية حتى 24 أبريل 2026، المشغلين بتجنب جميع الارتفاعات فوق منطقة معلومات الطيران، باستثناء محدود يسمح بالعمليات في المجال الجوي الجنوبي السعودي على ارتفاع FL320 أو أعلى (حوالي 32000 قدم).

وتم تمديد هذا التحذير الصادر عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية بشكل دوري منذ بدء النزاع، وقد يتم مراجعته مرة أخرى بناءً على كيفية تقدم وقف إطلاق النار ومفاوضات إسلام أباد.

ولا تزال المطارات السعودية - بما فيها مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة - تعمل بكامل طاقتها. وتعود الاضطرابات الرئيسية إلى إلغاء الرحلات الجوية إلى الدول المجاورة التي أُغلق مجالها الجوي أو قُيّد خلال النزاع، على الرغم من إعادة فتح المجال الجوي للبحرين في 8 أبريل.

مطار الملك خالد الدولي

لا يزال مطار الملك خالد الدولي في الرياض (RUH) يعمل بكامل طاقته. وتستمر الرحلات الداخلية والعديد من الرحلات الدولية - وخاصة المتجهة غربًا إلى أوروبا وإفريقيا وجنوب آسيا - في العمل.

ولا تزال بعض الرحلات الإقليمية متأثرة، مع أن وقف إطلاق النار من المتوقع أن يخفف من اضطرابات الرحلات المتجهة إلى الخليج. ولا تزال التقارير ترد عن تأخيرات وإلغاءات، لذا يُرجى التأكد من حالة رحلتكم قبل التوجه إلى المطار.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

يواصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (JED) العمل بأقل قدر من الاضطرابات مقارنةً بالمطارات الشرقية. وبفضل موقعه على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، بعيدًا عن منطقة النزاع، كان مطار جدة المركز السعودي الأكثر مرونةً طوال فترة الأزمة.

وتُسيّر الرحلات الجوية إلى أوروبا وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بشكل رئيسي. كما تُستخدم جدة كمركز بديل لبعض الرحلات التي تم تغيير مسارها.

مطار الملك فهد الدولي

لا يزال مطار الملك فهد الدولي في الدمام (DMM) مفتوحًا. وقد استقبلت الدمام حركة مرور إضافية خلال الأزمة، حيث أصبحت مركزًا مؤقتًا لشركتي طيران الخليج والجزيرة للطيران.

بدأت طيران الخليج استئناف رحلاتها من قاعدتها الرئيسية في البحرين، لكنها لا تزال تُسيّر بعض الرحلات من الدمام حتى أواخر أبريل. وتواصل طيران الجزيرة تسيير رحلاتها من كلٍّ من الدمام والقيسومة نظرًا لاستمرار إغلاق مطار الكويت.

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

يستمر مطار المدينة المنورة في العمل بأقل قدر من التعطيل، ويخدم بشكل أساسي رحلات العمرة والرحلات الداخلية. وقد تأثرت بعض الرحلات الدولية عبر مراكز النقل في دول الخليج، ولكن من المتوقع أن تتحسن مع استئناف شركات الطيران الخليجية لجداول رحلاتها.

المطارات السعودية كنقاط مغادرة بديلة

لا يزال مطار الكويت مغلقًا بسبب الأضرار المتراكمة الناجمة عن عدة غارات جوية. أعيد فتح المجال الجوي للبحرين في 8 أبريل، وبدأت طيران الخليج استئناف رحلاتها من مطار البحرين الدولي، إلا أن الشركتين لا تزالان تستخدمان المطارات السعودية كنقاط انطلاق بديلة خلال هذه الفترة الانتقالية.