وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية لتعزيز التعاون الدفاعي

أعلنت وزارة الدفاع وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، وذلك في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الوزارة أن القوة الباكستانية تضم طائرات مقاتلة وأخرى مساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق العسكري بين القوات المسلحة في البلدين.

ويأتي هذا التعاون العسكري ضمن جهود البلدين لرفع مستوى الجاهزية العملياتية وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج والتدريبات المشتركة.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الخطوة تسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس عمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وباكستان، والتعاون المستمر في المجالات الدفاعية والعسكرية.

ومنذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، في 28 فبراير الماضي، كثف الجانبان السعودي والباكستاني من تنسيقهما المشترك عبر الاتصالات المستمرة وبحث تطورات المشهد الإقليمي.

واستمر هذا التنسيق حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، والذي أوقف حربًا استمرت لأكثر من شهر.

وفي هذا السياق، رحبت السعودية بالتوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.