الامارات | أبوظبي تستضيف سباق القوارب الشراعية الأكثر تشويقاً في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي على مدار يومي 13-14 يناير منافسات سباق القوارب الشراعية الأكثر تشويقاً فوق الماء في العالم، "جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار" بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، في ميناء زايد، وبمشاركة عشرة فِرَق عالمية.

ويُمنَح الفائز في هذا السباق 10 نقاط ضمن لائحة البطولة، التي تُضاف إلى المجموع العام للموسم. أما الفِرَق الأعلى ترتيباً بنهاية الموسم الذي يضم 13 مناسَبة، فتتأهّل لنهائي بطولة SailGP، مع تتويج الفائز كبطل SailGP ويُمنَح جائزة قيّمة تبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي جزء من مجموع الجوائز البالغة قيمتها 7 ملايين دولار أميركي والتي تكون متاحة للفِرَق الأفضل أداءً خلال الموسم.

وكان متحف اللوفر أبوظبي، استضاف المؤتمر الصحافي التقديمي للسباق، حضره الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، الذي قال "يسرّنا استضافة سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار للمرّة الأولى في أبوظبي، ما يؤكد قدرتنا على تنظيم الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى بمعايير احترافية عالية، وبالتعاون مع الشركاء، ووسط تجارب لا تنسى للجماهير من مختلف أنحاء العالم".