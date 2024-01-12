موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة العالمية لمشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي تجمع بينهما الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل في السعودية، في نهائي السوبر الإسباني.

وتأهل ريال مدريد للنهائي بعد التفوق على جاره الأتلتي بنتيجة 5-3 فيما صعد برشلونة بعد تخطيه عقبة أوساسونا بهدفين نظيفين.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين خوان مارتينيز مونيويرا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد.

ويدير خوان مارتينيز مونيويرا نهائي كأس السوبر الإسباني والذي يجمع بينهما في العاصمة الرياض.





موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وتنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

