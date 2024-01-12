الامارات | نجم ريال مدريد مودريتش يرفض مبلغاً خيالياً للانتقال إلى نادٍ عربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد عرضاً خيالياً للانتقال إلى الهلال السعودي بداية الموسم الحالي مفضلاً البقاء في النادي الملكي على الرغم من الضبابية التي غطت أجواء مشاركته مع "الميرينغي" أساسياً.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن مودريتش تلقى عرضا قدره 300 مليون يورو لمدة 3 سنوات بمعدل 100 مليون راتباً سنوياً لكن النجم الكرواتي رفض العرض لمواصلة اللعب في مدريد للموسم الـ 12.

وعلى الرغم من بلوغه 39 سنة إلا أن مودريتش يعتبر أولوية لدى الهلال الذي يتوقع أن يواصل مفاوضاته مع مودريتش لضمه اعتباراً من الموسم المقبل قياساً بالخبرات والإمكانات الفنية التي يتمتع بها.

وسيلعب مودريتش مع الريال ضد الغريم برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني غداً الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في العاصمة السعودية الرياض.