الامارات | كوت ديفوار تفتتح كأس إفريقيا بانتصار سهل على غينيا بيساو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب كوت ديفوار فوزاً مستحقاً على نظيره غينيا بيساو 2-0، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى من مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2023.

سجل الهدف الأول لـ"الأفيال" سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة.

وأحرز الهدف الثاني جيان فيليب كراسو في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني.

ورفع كوت ديفوار رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقت غينيا بيساو دون رصيد من النقاط.