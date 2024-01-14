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الامارات | كوت ديفوار تفتتح كأس إفريقيا بانتصار سهل على غينيا بيساو

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب كوت ديفوار فوزاً مستحقاً على نظيره غينيا بيساو 2-0، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى من مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2023.

سجل الهدف الأول لـ"الأفيال" سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة.

وأحرز الهدف الثاني جيان فيليب كراسو في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني.

ورفع كوت ديفوار رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقت غينيا بيساو دون رصيد من النقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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