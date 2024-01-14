نجم مانشستر يونايتد السابق يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تطورت جديدة بشأن مستقبل نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط رين الفرنسي، ومانشستر يونايتد السابق.

وأكدت “فوت ميركاتو” الفرنسية أن فولهام يقكر في التعاقد مع لاعب خط وسط رين الفرنسي نيمانيا ماتيتش، وهو ما يعني أن اللاعب قد يعود للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

ويرغب لاعب خط الوسط الصربي في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر بعد خلافه مع إدارة رين.

ويحرص فولهام على إحضاره إلى لندن لعودته للدوري الإنجليزي الممتاز.

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وربطت تقارير صحفية بين مستقبل ماتيتش وزوجة اللاعب التي تفضل العودة إلى لندن بعد الفترة التي قضتها مع تشيلسي.

وغادر اللاعب المخضرم صفوف روما إلى رين الصيف الماضي.

ويحتل فولهام المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة خلال 21 جولة.