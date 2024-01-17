الامارات | 4 أندية تخطب ود كأس السوبر الإيطالي في السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار للأسبوع الثاني توالياً إلى ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر السعودي حيث تقام مسابقة الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم بحلتها الجديدة، بمشاركة نابولي بطل الدوري ولاتسيو وصيفه، وإنتر بطل الكأس وفيورنتينا وصيفه.

وسارت رابطة الدولي الإيطالي على خطى نظيرتها الإسبانية التي أدخلت تعديلاً على مسابقة الكأس السوبر اعتباراً من 2020 ووسعت المشاركة فيها لتشمل أربعة فرق عوضاً عن بطلي الدوري والكأس فقط، وجرت نسختها الأخيرة الأسبوع الماضي وتوج بلقبها ريال مدريد بفوز كبير على غريمه التقليدي برشلونة 4-1 في المباراة النهائية.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي أعلنت في 13 مارس الماضي أن السعودية ستكون مسرحاً للكأس السوبر خلال أربعة من المواسم الستة المقبلة وبمشاركة أربعة أندية عوضاً عن بطلي الدوري والكأس اعتباراً من 2024.

وسبق للسعودية أن احتضنت الكأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات منذ 2018، آخرها في يناير الماضي حين فاز إنتر على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.

- قمة إنتر ولاتسيو -ويستهل إنتر ميلان المرشح بقوة الى الاحتفاظ باللقب، مشواره بمواجهة لاتسيو الفريق السابق لمدربه سيموني إينزاغي في قمة نارية الجمعة.

وستكون المباراة الثانية بين الفريقين في شهر حيث كانت الأولى في 17 ديسمبر الماضي في المرحلة السادسة عشرة وحسمها إنتر بثنائية نظيفة على الملعب الأولمبي في العاصمة.

لكن لاتسيو استعاد توازنه بعدها مباشرة وحقق خمسة انتصارات متتالية في خمس مباريات في مختلف المسابقات أبرزها حسمه دربي ربع نهائي مسابقة الكأس أمام جاره روما 1-0 الأربعاء الماضي، وكانت الخسارة أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الثلاثاء وتعيين دانييلي دي روسي مكانه.

ويبلي إنتر البلاء الحسن هذا الموسم حيث لم يخسر سوى مرتين في مختلف المسابقات وكانتا أمام ضيفه ساسوولو 1-2 في الدوري في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، وبولونيا بالنتيجة ذاتها في ثمن نهائي مسابقة الكأس عندما جُرِّد من لقبه.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة وبأقوى خطي دفاع (استقبلت شباكه 10 أهداف فقط) وهجوم (سجل 49 هدفا) بفارق نقطتين عن منافسه اللدود يوفنتوس وبلغ ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث سيلاقي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويسعى إنتر الى فك شراكة المركز الثاني للأندية الأكثر تتويجا بلقب المسابقة والذي يتقاسمه مع جاره ميلان (7 لكل منهما) وتقليص الفارق الى لقب واحد عن الغريم التقليدي يوفنتوس المتصدر، فيما يحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد خمسة ألقاب.

ويعول إنتر على قوته الهجومية الضاربة بقيادة الثنائي القائد الارجنتيني لاوتارو مارتينيس والفرنسي ماركوس تورام الذي قال عنه المدرب إنزاغي في مؤتمر صحافي عشية المباراة الاخيرة في الدوري (5-1 ضد مونتسا حيث سجل مارتينيس ثنائية) "يحافظ لاوتارو وتورام على إيقاع عال جدا: كيف يعملان، وكيف هما في المجموعة، والأهداف المهمة التي سجلاها".

يتصدر مارتينيس لائحة هدافي الدوري برصيد 18 هدفا بفارق ثمانية أهداف عن أقرب ملاحقيه مهاجم الجار ميلان الدولي الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو، فيما سجل تورام ثمانية أهداف، وأضاف لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو 9 أهداف.

في المقابل، سيحاول لاتسيو الذي بلغ بدوره ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة حيث أوقعته القرعة في مواجهة العملاق الألماني بايرن ميونيخ، مواصلة انتفاضته في الاونة الاخيرة، لكن مدربه ماوريتسيو ساري أبدى غضبه عن إقامة السوبر بنظامه الجديد.

وقال في مؤتمر صحافي عشية مواجهة ليتشي نهاية الاسبوع الماضي (1-0): "المسألة لا تتعلق بالرياضة. نأخذ المال ونهرب. نتوسل من أجل المال في جميع أنحاء العالم. مع كل مشاكل الروزنامة، ننظم الكأس السوبر بمشاركة أربعة أندية"، مضيفا "إذا كانت كرة القدم الحديثة تتطور بهذا الشكل، فأنا سعيد لأنني تقدمت في السن".

- نابولي لتأكيد صحوته -وفي مباراة نصف النهائي الأولى المقررة الخميس يمني نابولي بطل الدوري الى تأكيد صحوته عندما يلاقي فيورنتينا وصيف بطل سابقة الكأس.

واستعاد نابولي نغمة الانتصارات بعد ثلاثة هزائم بينها سقوط مذل امام ضيفه فروزينوني برباعية نظيفة في ثمن نهائي مسابقة الكأس، وتعادل في مبارياته الاربع الاخيرة عندما تغلب بشق النفس على ضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الاخير 2-1 في الوقت بدل الضائع السبت.

ويطمح نابولي الى استعادة هيبته في هذه الفترة الحاسمة من الموسم حيث سيكون مقبلا على ثلاث مباريات قمة في الـ30 يوما المقبلة حيث سيلاقي مضيفيه لاتسيو وميلان في الدوري وضيفه برشلونة الاسباني في ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وفقد الفريق الجنوبي تقريبا حظوظه في الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي للمرة الاولى منذ 33 عاما حيث يحتل المركز الثامن بفارق 20 نقطة عن إنتر المتصدر.

ولن تكون مهمة نابولي سهلة امام فيورنتينا رابع الدوري الذي بلغ نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وتقام المباراة النهائية الإثنين المقبل.