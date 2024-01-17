توتنهام يتمسك بالتعاقد مع نجم تشيلسي في يناير الجاري

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي توتنهام الإنجليزي يواصل العمل من أجل التعاقد مع نجم خط وسط تشيلسي كونور جالاجر.

وبحسب ما ذكرته «فوتبول إنسايدر» البريطانية لم يفقد توتنهام الأمل في التوصل لاتفاق مع منافسيه في لندن قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وتتواصل المفاوضات بين كل الأطراف لإغلاق الصفقة قبل الأول من يناير.

طالع أيضًا: بديل فوفانا.. مدافع ياباني على رادار النصر السعودي

وتبقى صفقة انتقال جالاجر إلى توتنهام صفقة معقدة وأن السبيرز يواجه الكثير من العمل في المستقبل لإنهاءها.

وتعد المرة الأولى التي يرتبط فيها توتنهام بضم جالاجر في الصيف الماضي 2023 كما أصبح وست هام وجهة محتملة لنجم تشيلسي.

وأصبح كونور جالاجر اللاعب المفضل لمدرب تشيلسي الجديد ماوريسيو بوتشيتينو وارتدى شارة القائد في كثير من الأحيان في غياب القائد ريس جيمس.

ويعد كونور جالاجر أحد الخيارات الرئيسية في خط وسط تشيلسي بجانب مويسيس كايسيدو القادم من برايتون وإنزو فرنانديز القادم من بنفيكا.

ويعاني تشيلسي هذا الموسم من تراجع الأداء وسوء النتائج تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو وقد بدأت تقارير تتحدث حول رحيله عن منصبه.