الامارات | للمرة الثانية.. علي مبخوت "احتياطي" في مباراة الإمارات وفلسطين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة البرتغالي باولو بينتو الإبقاء على المهاجم الدولي المخضرم علي مبخوت دكة البدلاء في مباراة الأبيض أمام فلسطين اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وشهدت التشكيلة الإماراتية الأساسية للمباراة التي ستخوض مباراة فلسطين غياب اسم علي مبخوت وذلك للمرة الثانية على التوالي في البطولة بعدما كان الهداف التاريخي لكرة الإمارات قد غاب أيضاً عن المباراة الأولى أمام هونغ كونغ التي فاز فيها الأبيض 3-1.

وتالياً التشكيلة الأساسية للمنتخب في مواجهة منتخب فلسطين..

حراسة المرمى

خالد عيسى

الدفاع

خالد الظنحاني وخليفة الحمادي وبدر ناصر وعبدالله إدريس

الوسط

عبدالله رمضان وماجد راشد وكايو كانيدو وعلي صالح وفابيو ليما

الهجوم

سلطان عادل