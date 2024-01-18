الامارات | قائد ليفربول يغادر الدوري السعودي وأياكس يعلن التعاقد مع اللاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الاتفاق السعودي انهاء تعاقده مع اللاعب هندرسون قائد الفريق في الدوري الأول بالتراضي بين الطرفين، في خطوة مفاجأة على لاعب جوردن، قائد ليفربول السابق الذي انتقل إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي الذي شهد تعاقد الأندية مع العديد من النجوم كان من ضمنهم تخلي ليفربول عن قائده هندرسون، الذي انتقل إلى الدوري السعودي.

وذكر حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر منصة "أكس"، أن اللاعب الإنجليزي هندرسون انتقل رسميا إلى فريق أياكس أمستردام الهولندي الذي أعلن التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد انهاء تعاقده مع النادي السعودي.

ونشر نادي الاتفاق السعودي خبر نهاية علاقته مع اللاعب بالتراضي عبر حساب النادي الرسمي في منصة "إكس" ووجه الشكر للاعب الكبير مع تصريح من رئيس النادي، إضافة إلى تصريح من اللاعب الذي توجه بالشكر إلى النادي على الفترة الذي قضاها مع النادي.