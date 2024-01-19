وائل جمعة يفتح النار على فيتوريا بعد تعادل مصر وغانا ويطلب إقالته

شن وائل جمعة نجم النادي الاهلي السابق، هجومًا عنيفًا على روي فيتوريا مدرب منتخب مصر بعد التعادل مع غانا في كأس أمم أفريقيا.

وتعادل منتخبنا الوطني مع نظيره الغاني بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت بين المنتخبين مساء اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

اقرأ أيضًا – أول تعليق من ليفربول بعد إصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغانا

وقال “جمعة” في تصريحات تليفزيونية عبر قناة بي إن سبورتس: “روي فيتوريا أقل من منتخب مصر، ومنتخبنا يحتاج مدرب جيد يعرف إمكانيات اللاعبين بشكل أفضل”.

وأضاف: “فيتوريا ليس لديه القدرة على توظيف اللاعبين في الملعب ويستمر في ارتكاب نفس الأخطاء في التشكيل، كما يبدو متوترًا وقلقًا من حجم المباراة”.

وأكمل: “منتخبنا يمتلك لاعبين على مستوى عال وكان لديهم رد فعل جيد في الشوط الثاني ونجحوا في انتزاع تعادل ثمين يبقي على حظوظنا في التأهل”.