بالأرقام.. أسوأ لاعب في مباراة منتخب مصر أمام غانا بكأس أمم أفريقيا

كشف موقع سوفا سكور العالمي للاحصائيات عن أسوأ لاعب في منتخب مصر الكروي الأول بعد التعادل مع غانا ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره غانا في الجولة الثانية والتي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

أسوأ لاعب في منتخب مصر أمام غانا

حصل محمد الشناوي حارس منتخب مصر على أسوأ تقييم في مباراة غانا وفقًا لموقع سوفا سكور العالمي بدرجة 6.1، ويليه عمر كمال بـ6.4.

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وحصل محمد النني نجم منتخب مصر وآرسنال على تقييم 6.5، فيما جاء تقييم محمد حمدي بدرجة 6.6.

كما جاءت أرقام كل من، محمد صلاح نجم ليفربول الإنحليزي، والمدافع أحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم في مباراة مصر وغانا بدرجو 6.8، فيما حصل حمدي فتحي على تقييم 6.9.

وسجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش في الدقيقة 69، ومصطفى محمد في الدقيقة 74.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023، رفقة منتخبات موزمبيق، وغانا، والرأس الأخضر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 2 نقاط، فيما يتصدر منتخب الرأس الأخضر الترتيب برصيد 3 نقاط.