الامارات | المجموعة الأولى تشتعل.. كوت ديفوار تسقط أمام نيجيريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتعلت المجموعة الأولى مع خسارة كوت ديفوار وفوز نيجيريا وغينيا الاستوائية.

وبعد شوط أول سلبي شهد أفضلية نسبية لكوت ديفوار وفرصة خطيرة لكل فريق.

دخلت ساحل العاج الشوط الثاني بقوة سعياً إلى حسم التأهل، وارتكب فوفانا خطأ على أوسيمهن دخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51 استلزم من الحكم العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" ليحتسب ركلة جزاء سددها وليام تروست-إيكونغ المولود في هولندا هدف التقدم لنيجيريا (55).

بدورها، حقّقت غينيا الاستوائية فوزًا كبيرًا على غينيا بيساو 4-2، عزّزت به حظوظها ببلوغ الدور ثمن النهائي.

ويُدين منتخب غينيا الاستوائية لثلاثية قائده المهاجم إميليو نسوي (21 و51 و61) وخوسيه ميراندا (46).

وفرض نسوي (34 عامًا) نفسه نجما للمباراة بفضل أهدافه وتحركاته المزعجة طيلة المباراة التي سيطر عليها فريقه من جهة الأداء والنتيجة.

ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة الى الدور الـ 16، بينما تتأهل أيضًا أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست الى الأدوار الإقصائية.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة في 22 يناير الجاري، تلعب كوت ديفوار مع غينيا الاستوائية، ونيجيريا مع غينيا بيساو.