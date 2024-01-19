الامارات | وفاة بطل العالم للقفز بالزانة في منزله عن عمر 29 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي بطل العالم السابق في القفز بالزانة الكندي شون باربر عن عمر ناهز 29 عاماً في منزله في تكساس، حسب ما أعلن وكيل أعماله.

وتوّج باربر باللقب العالمي في مونديال بكين عام 2015 بتجاوزه حاجز 5.90 أمتار، ليعود ويفوز في العام نفسه بالذهب في العاب باناميركان في تورونتو.

وأعلن وكيل أعماله بول دويل عبر رسالة على إنستغرام وفاة البطل الكندي، من دون تقديم تفاصيل عن ظروف وفاته.

وكتب عبر موقعه الرسمي التابعة لشركة دويل مانجمنت: "الصديق الذي لن يُنسى أبدا. توفي بطل القفز بالزانة الأولمبي الكندي شون باربر".

ولا يزال باربر بحمل الرقم القياسي الكندي داخل قاعة مع ارتفاع 6 أمتار، وفي الهواء الطلق مع 5.93 امتار.

وتابع دويل "تأهل شون أيضا لنهائي مسابقة القفز بالزانة في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو. سنفتقده كثيرا".

وفاجأ باربر الذي كان يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية الجميع بفوزه بالميدالية الذهبية في مونديال ألعاب القوى عام 2015 في سن الـ 21 عاماً متفوقا على الألماني رافايل هولزديبي، والفرنسي رينو لافيليني المرشح الأبرز حينها لاحراز اللقب.