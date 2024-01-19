جلوب سوكر 2023.. جوارديولا يتفوق على كولر ويتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم

توج الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023، من قِبل “جلوب سوكر” في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

وتم الإعلان عن فوز بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2023، بفضل الموسم المميز الذي حققه مع مانشستر سيتي حيث نجح في تحقيق الخماسية.

وتفوق جوارديولا في تلك الجائزة، على كل من مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال.

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بجانب كل من ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا.

وكان الاهلي توج بجائزة أفضل نادٍ بالشرق الأوسط بعد النجاحات التي حققها الفريق في الموسم الماضي وأبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.