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جلوب سوكر 2023.. جوارديولا يتفوق على كولر ويتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم

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بيب جوارديولا- مانشستر سيتي

بيب جوارديولا- مانشستر سيتي

توج الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023، من قِبل “جلوب سوكر” في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

وتم الإعلان عن فوز بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2023، بفضل الموسم المميز الذي حققه مع مانشستر سيتي حيث نجح في تحقيق الخماسية.

وتفوق جوارديولا في تلك الجائزة، على كل من مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشافي هيرنانديز مدرب ، كارلو أنشيلوتي مدرب ، ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال.

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بجانب كل من ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا.

وكان الاهلي توج بجائزة أفضل نادٍ بالشرق الأوسط بعد النجاحات التي حققها الفريق في الموسم الماضي وأبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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