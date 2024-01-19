السؤال الأكثر جدلاً.. ما حقيقة انتكاسة مشروع الدوري السعودي في 2024 ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، عن بعض الأمور المتعلقة بالدوري السعودي لكرة القدم، في ظل مشروع استقطاب النجوم منذ يناير من العام 2023 الماضي.

ويتواجد فابريزيو رومانو، حالياً، في مدينة دبي، لحضور حفل جوائز غلوب سوكر 2023، اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يحصل على تكريم خلاله، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث رومانو عن رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون عن نادي الاتفاق، أمس الخميس، بعد فسخ عقده بالتراضي، مفضلا العودة إلى أوروبا من بوابة أياكس أمستردام الهولندي.

وعلق رومانو، في تصريحات صحفية، قائلاً: من الوارد أن يفضل لاعب مثل هندرسون العودة إلى أوروبا، لكن هذا لا يعني تعرض المشروع السعودي لضربة أو انتكاسة".

وأضاف: "لقد تعاقدت الأندية السعودية مع أكثر من 30 نجما عالميا، كما أن المشروع مستمر ويهدف المسؤولون لجلب المزيد من اللاعبين".

وعند سؤاله عن مدى صحة التقارير الواردة بشأن قرب رحيل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أجاب: "لا صحة لهذه الشائعات، فهو مستمر مع الهلال، واستبعاده من قائمة الفريق منطقي، لإتاحة الفرصة لضم أجنبي آخر، في ظل إصابته".

ومن المقرر غياب نيمار عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابته في الرباط الصليبي، التي باغتته بعد فترة وجيزة على انتقاله للزعيم.

وفيما يتعلق بأزمات كريم بنزيما مع الاتحاد، أكد رومانو أنه "من الوارد دخول بعض اللاعبين في مشاحنات أو اختلافات، لكنني أتوقع بذل مسؤولي النادي جهدا من أجل الحفاظ على أفضل لاعبي الفريق".

رحيل هندرسون عن فريق الاتفاق السعودي

علق جوردان هندرسون، قائد فريق الاتفاق السابق، على قراره الرحيل عن الدوري السعودي، والانتقال إلى نادي آياكس أمستردام الهولندي، خلال موسم الانتقالات الشتوية الراهنة.

وفي تصريح تاريخي، علق هندرسون، على السؤال المتكرر من الصحفيين خلال مؤتمر تقديمه لاعبا جديدا لنادي إياكس، حول: "هل أنت نادم على خطوة إنتقالك إلى الدوري السعودي؟"، ليرد متوسط الميدان الإنجليزي: "اسمع في الحياة تحدث أمور وتغيرات بإمكانك أن تطلق عليها أخطاء أو ندم أو أي شيء، لكن الأخطاء تسمى أخطاء فقط عندما لا تتعلم منها ولقد تعلمت الكثير في السعودية كانت تجربة مختلفة حقاً".

وأضاف: "لقد تعلمت الكثير في السعودية، ليس لدي كلمة واحدة سيئة تجاه السعوديين سواء في الدوري أو في النادي، لقد حاولوا جعل الوضع مريح قدر المستطاع لي ولعائلتي.. لقد كونت الكثير من الأصدقاء هناك وسأظل أتحدث معهم للأبد".

وكان هندرسون، قد انضم إلى صفوف الاتفاق في صيف 2023، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي، وشارك في 17 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، صنع خلالها 4 أهداف.