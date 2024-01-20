الامارات | السنغال تقهر "أسود الكاميرون".. وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تقهر "أسود الكاميرون".. وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمنت السنغال حاملة اللقب الصعود إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار بعدما حقّقت فوزاً مستحقاً على الكاميرون 3-1، على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وجاء انتصار السنغال، المصنّفة 20 عالمياً، وضمانها التأهل، بعد وقت قليل من ضمان الرأس الأخضر صدارة المجموعة الثانية ووصولها إلى ثمن النهائي كأوّل المتأهّلين.

وسجّل إسماعيلا سار (16) وحبيبو محمدو ديالو (71) والقائد ساديو مانيه (90+5) أهداف السنغال، وللكاميرون جان شارل كاستيليتو (83)، في مباراة اتّسم شوطها الثاني بالنديّة الكبيرة بين الفريقين والإثارة خصوصاً خلال لحظاته الأخيرة.

وبات لدى السنغال ست نقاط، أمام غينيا (4) والكاميرون (نقطة) وغامبيا (بدون نقاط).

وستحتاج السنغال إلى التعادل فقط أمام غينيا للتأهّل بالصدارة، في حين أن فوز الأخيرة يعني انتهاء حظوظ الكاميرون بالتأهّل وصيفةً.

وتغلّبت غينيا في المباراة الثانية على غامبيا 1-0 بهدف أغيبو كامارا (70).

ولعبت غينيا من دون قائدها المهاجم فرانسوا كامانو الذي طُرد في المباراة التي تعادلت فيها مع الكاميرون 1-1 في الجولة الأولى.

وانتهت حظوظ غامبيا في التأهّل كبطلة أو وصيفة المجموعة في مشاركتها الثانية، بعدما تسلّلت في النسخة الماضية إلى ربع النهائي.

ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة الى دور الـ16، بينما تتأهل أيضًا أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية.

وأمام أسود الكاميرون "غير المروّضة"، إحدى القوى التقليدية في إفريقيا والفائزة بالبطولة 5 مرات، برّهن "أسود التيرانغا" جدية حملتهم للحفاظ على اللقب بحدّة هجومية وصلابة دفاعية.

سيطر لاعبو السنغال على اللقاء منذ الدقائق الأولى وتحكّموا بنسق المباراة.

وقال سار في تصريحات تلفزيونية وهو يمسك بجائزة أفضل لاعب بالمباراة "أشكر الفريق ككل على الجائزة. الفريق ككل ساهم في هذا الأداء الجيد".

وبعد ركنية عالية داخل المنطقة، شتّت حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي أندري أونانا الكرة لمنتصف حافة الجزاء، فسيطر عليها سار وسددها قوية غيرت اتجاهها واستقرت على يسار أونانا الذي اكتفى بالنظر إليها في الشباك (16).

وبعد ركنية على الجهة الأخرى، وصلت الكرة داخل الصندوق لفرانك ماغري لكنّ الحارس إدوار ميندي كان لها بالمرصاد (28).

واستلم مانيه الكرة داخل منطقة الجزاء وحاول التسديد لكنّ المدافع أنزو تشاتو اعترضها بجسده (39).

وسيطرت السنغال تماماً خلال الشوط الأول تحت أنظار الكاميروني صامويل إيتو، رئيس الاتحاد المحلي للعبة، والهداف التاريخي للبطولة بـ18 هدفاً والفائز بلقبها مرّتين.

وتسعى السنغال لاستغلال توهّج جيلها الذهبي الحالي لإضافة ثاني نجماتها في البطولة القارية التي خضعت لها أخيراً مطلع 2022.

- شوط ثان مثير -ومع بداية الشوط الثاني، واصلت السنغال السيطرة والتحكم في نسق المباراة، وكانت أولى الفرص الخطيرة حين استلم سار كرة من لامين كامارا، وعوضاً عن التمرير لمانيه غير المراقب لعبها مباشرة على المرمى تصدى لها أونانا (53).

وبعد تبادل رائع للكرات بين لاعبي السنغال أمام منطقة جزاء الكاميرون، وصلت الكرة لسار الذي أرسل عرضية أرضية زاحفة قابلها ديالو من لمسة واحدة في المرمى (71).

واستفاقت الكاميرون وشكّلت خطورة كبيرة على السنغال، لتقلّص النتيجة بعد عرضية من البديل أوليفر نتشام ارتقى لها المدافع كاستيليتو وسط حراسة من مدافعي السنغال وأودعها الشباك برأسية قوية على يسار الحارس (81).

وخرج ديالو مصاباً على حمّالة ودخل مهاجم تشلسي الإنكليزي نيكولا جاكسون بدلاً منه.

وبعد كرة طويلة من بعد منتصف الملعب، هيّأ المهاجم ماغري برأسه الكرة لجورج نكودو الذي أخفق في الوصول إليها في الوقت المناسب (86).

وأهدر نكودو فرصة معادلة النتيجة من أمام المرمى بعدما وصلته عرضية لم يتعامل معها بطريقةٍ ناجحة (90+3).

وعاقبت السنغال الكاميرون على الفرص الضائعة، إذ قابل مانيه عرضية أرضية من البديل إدريسا غانا غي وسدّدها من داخل المنطقة من لمسة واحدة أرضية زاحفة ذهبت إلى أقصى يمين مرمى أونانا الذي ارتمى محاولاً اللحاق بها بلا جدوى (90+5).

ورفع مانيه رصيده إلى 40 هدفاً في 98 مباراة دولية.

وفي الجولة المقبلة، تلعب السنغال مع غينيا في مباراة قد تحدّد صدارة المجموعة، فيما تلعب الكاميرون مع غامبيا.