كارلو أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة ألميريا بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد قائمة الملكي لمباراة ألميريا، والتي تجمع بينهما غدا الأحد في الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني.



وعاد للقائمة لوكاس فاسكيز عقب تعافيه من الإصابة، بينما يواصل تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا غيابهم للإصابة.



قائمة ريال مدريد:

في حراسة المرمى: لونين - كيبا - بينيرو

في الدفاع: كارفاخال - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي

في الوسط: جود بيلينجهام - لوكا مودريتش - توني كروس - كامافينجا - فيدي فالفيردي - تشواميني - داني سيبايوس - أردا جولر

في الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني:

ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 48 نقطة، خلفه فريق جيرونا صاحب الـ49 نقطة.

