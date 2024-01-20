اخبار الرياضه

كارلو أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة ألميريا بالدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد قائمة الملكي لمباراة ألميريا، والتي تجمع بينهما غدا الأحد في الجولة الواحدة والعشرين من .


وعاد للقائمة لوكاس فاسكيز عقب تعافيه من الإصابة، بينما يواصل تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا غيابهم للإصابة.


قائمة :

في حراسة المرمى: لونين - كيبا - بينيرو
في الدفاع: كارفاخال - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي
في الوسط: جود بيلينجهام - لوكا مودريتش - توني كروس - كامافينجا - فيدي فالفيردي - تشواميني - داني سيبايوس - أردا جولر
في الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز
ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني:
ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 48 نقطة، خلفه فريق جيرونا صاحب الـ49 نقطة.
 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا