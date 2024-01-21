الامارات | هزم العربي بهدفي تامبورا وديوب العروبة يسجل انتصاره الـ 13 في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العروبة على ضيفه العربي بهدفين نظيفين، أمس، في الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، سجلهما المالي الحساني تامبورا في الدقيقة (76)، والسنغالي محمد ديوب في الدقيقة (90+7)، ليحقق العروبة الفوز رقم 13 في المسابقة، رافعاً رصيده في الصدارة إلى 42 نقطة، فيما تجمد رصيد العربي عند 26 نقطة بالمركز الخامس. وفاز دبا الحصن على التعاون بهدفين نظيفين، سجلهما البرازيلي جيلمار دا سيلفا في الدقيقتين (20 و74)، لينفرد بالمركز الثاني برصيد 34 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الظفرة الذي تراجع إلى المركز الثالث. وفاز دبا الفجيرة على ضيفه الرمس برباعية نظيفة، سجلها المربوعي (40 و70)، وتافادزوا دهليوابو (49)، وفارس هلال (83)، وبذلك يصبح رصيد دبا الفجيرة 26 نقطة في المركز الرابع، بينما الرمس أخيراً برصيد ست نقاط. وفاز «غلف إف سي» على مضيفه الجزيرة الحمراء بهدف نظيف سجله البرازيلي رينير الفيس دوسنتس في الدقيقة (87)، ليصبح رصيده 20 نقطة في المركز 12، وأصبح رصيد الجزيرة الحمراء 23 نقطة في المركز السابع. وتعادل «غلف يونايتد» مع الحمرية 1-1، وسجل له ريتشارد بينيكيت في الدقيقة (73)، وللحمرية النجم المغربي عصام سحيتيت (33)، وبذلك أصبح رصيد الحمرية 16 نقطة في المركز 13، و«غلف يونايتد» 15 نقطة في المركز 14. وتقام عند الخامسة من مساء اليوم ثلاث مباريات، فيلتقي الذيد مع الفجيرة، وسيتي مع مصفوت، ويونايتد مع مسافي.