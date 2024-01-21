الامارات | سفارلي بطلا لـ"الشطرنج الخاطف" في الفجيرة.. وتألق السدراني والطاهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب اذربيجان سفارلي التاج بالمركز الاول في بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية في منافسات الشطرنج الخاطف لفئة التصنيف أعلى من 2000 نقطة، بينما فاز لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عمار السدراني بالمركز الاول ضمن فئة المحترفين للمواطنين، وحل ثانيا لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عبدالرحمن الطاهر. وفي فئة تحت 2000 نقطة فاز الفلبيني رويلين بالمركز الاول.

وعلى مستوى اللاعبين المواطنين لفئة تحت 13 سنة، فاز لاعب نادي أبوظبي للشطرنج حمدان الحامد. ونالت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة عنود عيسى جائزة الأفضل، بينما عاد لقب فئة تحت 13 سنة إلى الإيراني رامتيل كاكافان.