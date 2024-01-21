«لا أشاهد ما يُقال عني».. محمد صلاح يرد على الانتقادات: ده منتخب مصر مش منتخب صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

علق محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي وجهها البعض له بسبب مستواه مع المنتخب الوطني حاليًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر والرأس الأخضر المقرر إقامتها غدا الاثنين، قال محمد صلاح: "لا أستطيع أن أقول سبب تراجع الأداء ولكنني أحاول دائما أكون في أفضل حال لقد لعبت مباراة ونصف وأعتقد أنني بذلك كل جهدي في المباراتين".

وأضاف "الفرعون المصري": "كل شخص حر في رأيه وفي انتقاداته وأنا مش جاي ألعب كرة فردية والفريق بوجه عام لم يكن موفقا ومش دائما بنبقى كويسين ولكن الحاجة الإيجابية إننا رجعنا في المباراتين مرتين بعدما كنا متخلفين".

وتابع صلاح: "الكرة لعبة جماعية ومعنديش تحليل بشكل شخصي لتراجع مستواي من وجهة نظر البعض، وأنا مش موجود الماتش اللي جاي وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر عشان ده منتخب مصر مش منتخب صلاح".

وأكمل: "متفائل باللاعبين ونتيجة مباراة غدا، وأتمنى الفوز ببطولة أمم أفريقيا".

وواصل قائد منتخب مصر: "لا أشاهد ما يقال عني.. متفهم الانتقادات وهذا أمر طبيعي فى حالة الخسارة.. وفى ناس بيدعموا المنتخب أشكرهم.. أتمنى أن الناس تساند المنتخب.. اللاعيبة هتموت نفسها.. اللاعيبة مش موفقة فى النتيجة.. دا فى الآخر اسم مصر وندافع عنه، هناك لاعبين خبراتهم صغيرة بيتأثروا بالانتقادات".

وأكد صلاح أن "منتخب مصر يمتلك لاعبين كبارا وأصحاب مهارات وسنتقدم خطوة بخطوة، تعادل مصر والجزائر فى أمم أفريقيا لأن الكرة فى أفريقيا تتطور، والاحتراف أمر جيد".

وأضاف: "أتمنى فى مصر أن نترك اللاعبين تحترف بدري، والأندية لابد أن تساعدهم، مفيش فرق في الإمكانيات بين الفرق لكن الفرق في العقلية، وأتمنى تطور الكرة العربية لأننا نمتلك إمكانات كبيرة".